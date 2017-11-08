Серед поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу вже була пропозиція щодо розірвання дипвідносин з Росією - депутат

Серед поправок до законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) вже містилася пропозиція щодо розірвання дипломатичних відносин з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.

Він зазначив, що серед поправок, які було внесено депутатами до другого читання, вже містилася поправка, яка стосується розірвання дипвідносин з Росією, що зараз пропонує зафіксувати у законі депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник.

«Ця поправка існує, це поправка за номером 595. Вона внесена групою народних депутатів від політичної сили «УКРОП», і там вони пропонують Кабінету міністрів у тримісячний термін розірвати відносини з Російською Федерацією», - сказав Тетерук.

Як зазначається у розміщеній на сайті комітету порівняльній таблиці до законопроекту, поданою до другого читання поправкою №595 позафракційних народних депутатів Тараса Батенка, Олександра Шевченка, Віктора Шевченка, Олександра Дубініна, Валентина Дідича, Ірини Констанкевич та Віталія Купрія, вже і так пропонується встановити у статті 11 ("Прикінцеві і перехідні положення") положення, згідно з яким Кабмін у 3-місячний строк з дня набрання чинності цим законом має ініціювати розірвання дипвідносини з країною-агресором, що встановлені відповідно до Протоколу «Про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією» 18 лютого 1992 року (Мінськ); відкликання дипломатичних установ з території РФ, а також внести на розгляд Верховної Ради проекти законів про денонсацію угод і договорів між Україною і Росією та урядами України і Росії.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник заявив, що пропонуватиме виписати у прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу положення, яке передбачатиме розрив дипломатичних відносин з Росією.

«Я говорив про те, що під час обговорення фінального тексту закону на комітеті, я пропонуватиму комітету ухвалити рішення, щоб у прикінцеві положення цього проекту включити формулювання про зобов'язання Кабінету міністрів привести у відповідність до норм міжнародного права та практики ситуацію взаємовідносин між країнами, одна з яких визнана агресором та окупантом. Це, безумовно, треба тлумачити як розрив дипломатичних відносин», - пояснив парламентарій.

Вінник також заявив, що пропонуватиме Міністерству закордонних справ України провести консультації із західними партнерами щодо того, аби посольство якоїсь третьої країни могло стати посередником в частині комунікації та представлення інтересів України, її громадян, які перебувають в РФ.

«Російські ЗМІ додумали, що цими країнами може стати або Білорусь, або Швейцарія. Я цього не казав», - наголосив депутат. Він також вважає, що Білорусь однозначно не може представляти інтереси України.

Крім того, депутат повідомив, що у вищезгаданому законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

За його словами, напередодні відбулося засідання робочої групи, на яке були запрошені, зокрема, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, а також ряд експертів.

«Ми обговорювали базові модальності, що треба в цьому законі змінити з метою, щоб він став дійсно дієвим інструментом для української дипломатії і юриспруденції в питаннях захисту прав громадян та інтересів Держави Україна у зв'язку з російською агресією проти нашої держави, а також у питаннях, пов'язаних з проведенням заходів щодо відновлення державного суверенітету», - сказав Вінник.