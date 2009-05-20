Жванецький не розібрався з гумором Медведєва

Відомий письменник-сатирик Михайло Жванецький, якому президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні в Кремлі вручив орден "За заслуги перед Отечеством" четвертого ступеня, з жалем відзначив, що не зумів оцінити почуття гумору глави держави. Про це пишеРІА "Новости". Своїми враженнями від спілкування з президентом РФ Жванецький поділився в бесіді з журналістами після завершення офіційної частини нагородження. Відповідаючи на питання, чи встиг він оцінити почуття гумору президента, Жванецький сказав, що часу для цього йому не вистачило: "Я не міг чіплятися до нього з проханням продовжити наш контакт, поки не виявиться це почуття гумору". "Я-то себе вже зарекомендував - а він молодший, а часу було мало... Важко, коли людину роздирають то туди, то сюди", - відзначив сатирик. При цьому Жванецький додав, що для того, щоб визначити почуття гумору у людини, "можна навіть мовчати". "Чесне слово, ось мовчання більше визначає почуття гумору, ніж розмова, - сказав він. - От так ось помовчиш і думаєш: ось з цим я б заговорив". Кажучи про шампанське в Кремлі, Жванецький відзначив, що не думає, що воно було кращим, хоча зізнався, що погано розбирається в цьому напої. "Ну, я, не можна сказати, що до цього пив шампанське. Ну, я пив мускатне, з хамсою іноді, іноді з тульським пряником, а іноді і бички в томаті були", - розповів артист.