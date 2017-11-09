У Лаврова відреагували на ідею про розрив дипвідносин України з Росією

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали «неадекватною ідеєю» ініціативу деяких депутатів Верховної Ради про розрив дипломатичних відносин України з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Окреме місце в параді неадекватних ідей займає витягнута вкотре з арсеналу ініціатива про розрив дипломатичних відносин з Росією. Ця тема не нова, її періодично реанімують в Україні, і роблять це саме тоді, коли потрібно відвернути увагу громадськості від наростаючих проблем», - сказала Захарова.

При цьому вона наголосила, що українська влада, озвучуючи такі ініціативи, які не прораховують наслідків таких кроків.

«При цьому ніхто з київських політиків не замислюється над наслідками такого кроку насамперед для мільйонів громадян України, в тому числі – які працюють у Росії. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Україні. Є надія, що здоровий глузд все-таки візьме гору, але надія згасає», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Винник заявив, що запропонує виписати в Прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу положення, яке передбачатиме розрив дипломатичних відносин з Росією.