В'ятрович звинуватив Польщу в тиску та шантажі через заяви про заборону в'їзду

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав заяву міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського про підготовку заборони на в'їзд шантажем. Про це В'ятрович написав на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі намагаються підтримати в ситуації з Польщею і кажуть про можливу заборону в‘їзду «це ще непідтверджена офіційно інформація». Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участі мінстра закордонних справ!) теж є інструментом тиску і шантажу української сторони? Відтак з точки зору українських (а не моїх приватних) інтересів, факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі. Тим паче, що про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в‘їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною", - заявив В'ятрович.

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Раніше польські засоби масової інформації повідомили, що голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу заборонено в'їзд до Польщі.

Видання зазначає, що ця інформація не опублікована офіційно, але рішення про заборону В'ятровичу в'їзду було скеровано міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським. Нещодавно Ващиковський оголосив, що розробляється процедура, згідно з якою буде складено перелік українців, яким буде заборонено в'їзд до Польщі.

Українські дипломати у Варшаві поки не отримували підтвердження про заборону голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу в'їзду до Польщі.