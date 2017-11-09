Українські дипломати поки не отримували підтвердження про заборону В'ятровичу на в'їзд до Польщі - Дещиця

Українські дипломати у Варшаві поки не отримували підтвердження про заборону голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу в'їзду до Польщі. Про це у коментарі УНІАН сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Читайте такожПольща оголосила В’ятровича персоною нон-ґрата - ЗМІ"Ми перевіряємо інформацію щодо В'ятровича. Офіційного підтвердження наразі немає", - сказав Дещиця.

Також дипломат додав, що українська сторона не отримувала повідомлень про існування списку українських посадовців, яким нібито заборонено в'їзд до Польщі.

Крім того, коментуючи появу у польських ЗМІ інформації про заборону В'ятровичу в'їзду до Польщі, посол наголосив, що "це ж було лише посилання на здогадки однієї з газет".

Раніше польські засоби масової інформації повідомили, що В’ятровичу заборонено в'їзд до Польщі.

Польське видання Wiadomosci Dziennik з посиланням на джерела зазначало, що ця інформація не опублікована офіційно, але рішення про заборону В'ятровичу в'їзду було скеровано міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським.

Також говорилося, що нещодавно Ващиковський оголосив, що розробляється процедура, згідно з якою буде складено перелік українців, яким буде заборонено в'їзд до Польщі. При цьому сказано, що офіційно Ващиковський не хоче говорити про те, хто саме з українських посадовців увійшов до цього списку, або увійде у майбутньому. За даними видання, інформація про те, кому заборонено подорожувати до Польщі, не буде розкриватися. Проте глава польського МЗС хоче, аби особи з цього переліку дізнавалися про заборону при спробі перетину кордону.

В'ятрович у коментарі УНІАН сказав, що його особисто не повідомляли про можливу заборону на відвідування Польщі.

"Не повідомляли, і наскільки я знаю, процедура не передбачає мого особистого повідомлення", - сказав В'ятрович.

Також він сказав, що не намагався дізнатися, чи відповідає ця інформація дійсності.

"Не дізнавався, і я думаю, що все задумано таким чином, що я про це дізнаюся тільки при спробі перетину кордону в бік Польщі. Принаймні так мені підказує досвід моєї персони нон-ґрата в Росії", - додав він.

Крім того, він сказав, що не є членом Консультаційного комітету глав держав України та Польщі.

"Але у будь-якому випадку, це, як на мене, крок, який свідчить про подальшу ескалацію з польського боку цієї проблеми", - підсумував В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Ващиковський заявив, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення».

«Ми усвідомлюємо важливість України з геополітичних причин... але українці, знаючи про важливість їхньої країни для нашої безпеки, вважають, що питання, які ми розділяємо, особливо історичні питання, повинні відійти на другий-третій план», - сказав Ващиковський.

Також він заявив, що Польща розпочинає процедури, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу».

«Люди, які навмисно пропагують уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять», - підкреслив Ващиковський.

У відповідь в Міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засідання сприйняли позитивно.