Порошенко не виключає, що завтра підпише закон про судову реформу

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Президент України Петро Порошенко заявляє, що найближчим часом підпише закон щодо проведення судової реформи - «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 6232).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на зустрічі з новообраними керівниками об’єднаних територіальних громад і депутатами у Києві.

«Ми запустили судову реформу. Я сподіваюсь, що найближчим часом, не виключено, що й завтра, у нас будуть і кодекси підписані», - наголосив він.

За словами президента, «був сформований абсолютно новий Верховний суд, який гарантує українцям право на право та справедливість, інвесторам та бізнесу – право на захист».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№ 6232).

Того ж дня перед голосуванням за проект закону в цілому депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Серед інших під час ухвалення закону було враховано поправку депутата від Радикальної партії Андрія Лозового щодо обмеження строків досудового розслідування.

Начальник Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявляв, що поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць.

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликав голову ВР Андрія Парубія не підписувати цей закон, оскільки, за його словами, внесені до КПК зміни «зруйнують слідство» та обмежать права громадян.

У Національному антикорупційному бюро також закликали Порошенка ветувати ухвалені зміни до КПК, які, на думку НАБУ, паралізують роботу органів досудового розслідування.

31 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій передав закон на підпис Порошенку.