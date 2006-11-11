Катеринчук: президія має замислитись, щоб не розколоти сьогодні з’їзд партії
19:41, 11 листопада 2006Політика
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Делегати вимагають "влади партії"
Голова виконкому партії «Народний Союз "Наша Україна" Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що президія має замислитись над тим, як не розколоти сьогодні з’їзд НСНУ.
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам М.КАТЕРИЧНУК зазначив, що делегати сьогодні вимагають «саме влади партії на своєму з’їзді і я думаю, що тим, хто сидить в президії” потрібно продумати як не розколоти з’їзд, - наголосив він.
Журналісти стали свідками того, як М.КАТЕРИНЧУК проводив консультації зі своїми прихильниками на з’їзді. Він зазначив, що не буде грати в політичні ігри, але не кине їх напризволяще, якщо ініціатива виходитиме від них.
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