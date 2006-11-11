Катеринчук: президія має замислитись, щоб не розколоти сьогодні з’їзд партії

Голова виконкому партії «Народний Союз "Наша Україна" Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що президія має замислитись над тим, як не розколоти сьогодні з’їзд НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам М.КАТЕРИЧНУК зазначив, що делегати сьогодні вимагають «саме влади партії на своєму з’їзді і я думаю, що тим, хто сидить в президії” потрібно продумати як не розколоти з’їзд, - наголосив він.

Журналісти стали свідками того, як М.КАТЕРИНЧУК проводив консультації зі своїми прихильниками на з’їзді. Він зазначив, що не буде грати в політичні ігри, але не кине їх напризволяще, якщо ініціатива виходитиме від них.