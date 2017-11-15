США готові посилити ціну для Москви за продовження агресії проти України – помічник Тіллерсона (відео)
Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії наголосив на важливості візиту в Україну.
Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вес Мітчелл заявляє, що Сполучені Штати готові посилити ціну для Москви за продовження агресії проти України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це Мітчелл сказав під час переговорів з президентом України Петром Порошенком у Києві.
Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії наголосив на важливості візиту в Україну.
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Мітчелл запевнив, що США і надалі надаватимуть допомогу Україні в її зусиллях з розвитку та зміцнення країни, а також подальшої координації зусиль для забезпечення надійної й ефективної міжнародної підтримки.
«Те, чого ви та ваша команда досягли за дуже короткий проміжок часу, є дивовижним. Просто феноменально, що так багато було зроблено за останні три роки», - сказав Мітчелл.
Він підтвердив готовність продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету і територіальної цілісності та, в разі потреби, посилити ціну для РФ за продовження агресії проти Української держави.