НАБУ надало некомпетентний та упереджений висновок у справі "Трейд Коммодіті"

Роз’яснення Національного антикорупційного бюро України у справі «Трейд Коммодіті», оприлюднене на офіційному сайті відомства 15 листопада, ґрунтується на неправдивих фактах і містить безліч помилок та неточностей, а відтак є некомпетентним та упередженим. Про це повідомляє прес-служба Компанії.

Зокрема, представники «Трейд Коммодіті» стверджують, що дані НАБУ щодо відсутності «документального підтвердження коливання цін на ринку» є неправдивими. Адже Компанія надала Міністерству оборони, а згодом і Бюро, відповідні довідки про рівень цін на ринку.

«Компанія надала довідки від ДП «Держзовнішінформ» та Дніпропетровської торгово-промислової палати. НАБУ має доступ до цих довідок, однак чомусь не згадує про їхнє існування у своєму роз’ясненні», – підкреслюють у «Трейд Коммодіті».

Наголошується, що власне Бюро маніпулює непідтвердженими даними та посилається на вигадані ринкові ціни. Зокрема, зазначені НАБУ ринкові ціни на «арктичне» дизельне паливо не можуть існувати у квітні–червні через відсутність попиту в Україні у весняно-літній період – його можна отримати лише за спецзамовленням.

Також представники «Трейд Коммодіті» заявляють про невірне трактування НАБУ Закону України «Про публічні закупівлі», зазначаючи, що у разі коливання цін на ринку закон не забороняє підвищувати ціну в результаті декількох змін.

Крім того, у заяві Компанії зазначається, що НАБУ власне купувало паливо в аналогічний період часу за цінами не нижчими, ніж Міністерство оборони України.

Компанія також підкреслює, що НАБУ постійно змінює текст офіційного роз’яснення на офіційному сайті, періодично видаляючи частини матеріалів і додаючи нові.