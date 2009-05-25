Богословська пішла з ПР, бо збирається в Президенти

Член Партії регіонів Інна Богословська заявила про свій вихід з партії та намір балотуватися на посаду президента.

Про це йдеться в її заяві, поширеній прес-службою в понеділок.

"Я приймаю відповідальне рішення: я виходжу з Партії регіонів і оголошую про свій намір перемогти на президентських виборах 2010 року в Україні. Я розпочинаю боротьбу, щоб стати президентом України з метою забезпечити державі роботу, порядок і віру", - йдеться в заяві.

"Питання: "Хто винен?" – питання вчорашнього дня. президентські вибори 2010 року повинні дати відповідь на питання: "Що робити?" Саме стратегічні питання зовнішньої і внутрішньої політики, безпеки, прав і свобод громадян мають входити до сфери відповідальності президента", - вважає Богословська.

Вона наголосила, що стратегія розвитку України створена і обґрунтована її командою ще чотири роки тому. Минулі роки лише довели правильність Плану розвитку країни та необхідність його втілення в життя.

"Державний нейтралітет і гарантії безпеки, розвиток внутрішнього ринку і національного виробництва, ставка на освіту та активну соціальну політику – ось лише деякі цілі моєї програми, які є надзвичайно актуальними для нашої країни", - зазначила Богословська.

Вона вважає, що "криза змушує нас сконцентруватися на трьох цінностях: робота, порядок і віра".

"Активна участь держави у забезпеченні зайнятості населення, державні гарантії гідної зарплати кожного, хто готовий працювати, підвищення продуктивності праці та створення нових робочих місць під державні замовлення – першочергові завдання нової влади", - зазначила Богословська.

"Домогтися відповідальності влади за зловживання і корупцію – головне завдання нового Президента України при наведенні порядку в державі. Безпека людини, невідворотність покарання злочинців – головна мета. Повний бюджет, чистота і благоустрій будинків та шляхів – прямий результат наведення порядку в країні", - вважає вона.

"Суспільству і державі необхідно повернути віру в себе, у власні сили, у здатність України самостійно обирати свій шлях і свою долю. Нам необхідно повернути віру в те, що виборці дійсно вирішують долю країни. Нам необхідно допомогти всім, хто цього хоче, знайти віру в Бога і вічні цінності", - заявила Богословська.

Українська правда