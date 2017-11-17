МЗС РФ висловив обурення у відповідь на відмову України від терміну "Велика Вітчизняна війна"
Москва вважає, що український парламент проявив неповагу до історії України, замінивши термін "Велика Вітчизняна війна" на "Друга світова".
Прийняті Верховною радою України поправки до закону про статус ветеранів війн є «кричущим проявом політики київської влади, спрямованої на насильницьке стирання минулого своєї власної країни», - йдеться в коментарі російського МЗС, передає РБК.
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У Москві поставили прийняття закону в один ряд з демонтажем пам'ятників радянським діячам і перейменування населених пунктів в Україні.
«Все це є образою пам'яті загиблих під час Великої Вітчизняної війни, які захищали свою Батьківщину, свої будинки і сім'ї, а також неповагою до нині живих ветеранів», - ідеться у повідомленні відомства. У МЗС підкреслили, що розглядають закон як прояв неповаги до історії України.
Як повідомляв УНІАН, у тексті прийнятого 14 листопада закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" слова "Велика Вітчизняна війна" замінюються словами "Друга світова війна".