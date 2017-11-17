МЗС РФ висловив обурення у відповідь на відмову України від терміну "Велика Вітчизняна війна"

Прийняті Верховною радою України поправки до закону про статус ветеранів війн є «кричущим проявом політики київської влади, спрямованої на насильницьке стирання минулого своєї власної країни», - йдеться в коментарі російського МЗС, передає РБК.

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У Москві поставили прийняття закону в один ряд з демонтажем пам'ятників радянським діячам і перейменування населених пунктів в Україні.

«Все це є образою пам'яті загиблих під час Великої Вітчизняної війни, які захищали свою Батьківщину, свої будинки і сім'ї, а також неповагою до нині живих ветеранів», - ідеться у повідомленні відомства. У МЗС підкреслили, що розглядають закон як прояв неповаги до історії України.

Як повідомляв УНІАН, у тексті прийнятого 14 листопада закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" слова "Велика Вітчизняна війна" замінюються словами "Друга світова війна".