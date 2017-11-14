Рада замінила у законі Велику Вітчизняну війну на Другу світову

15:57, 14 листопада 2017
Політика
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Нардепи у вівторок замінили "Велику Вітчизняну війну" на "Другу світову".

Тепер війна буде називатися Другої світової / фото УНІАН

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про внесення змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" (№5697).

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Серед іншого, у тексті закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" слова і цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", "Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією", "Великої Вітчизняної війни", "Великої Вітчизняної війни та війни з Японією", "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією" замінюються словами "Другої світової війни", а слова "Великої Вітчизняної воєн" - словами "Другої світової воєн".

Відомо, що термін "Велика Вітчизняна війна" використовували у колишньому СРСР, щоб наголосити, що громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Рада прирівняла поранених під час Революції гідності до учасників бойових дій.

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Теги: #Друга світова війна#закон Ради#Велика Вітчизняна війна