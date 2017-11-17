У Кракові проходить зустріч консультаційного комітету України та Польщі

18:36, 17 листопада 2017
Політика
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У засіданні бере участь заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

У Кракові проходить зустріч консультаційного комітету України та Польщі / фото @UKRinPL

В Кракові (Польща) проходить зустріч консультаційного комітету України та Польщі. Про це повідомляє українське посольство в Польщі в своєму Twitter.

"В Кракові проходить зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі", - йдеться в повідомленні посольства.

Як повідомляється, у засіданні беруть участь заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв і держсекретар – керівник Офісу президента Польщі Кшиштоф Щерський.

Раніше повідомлялося, що Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах ініціював засідання Комітету президентів двох країн.

Нагадаємо, 7 листопада президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу в МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.

Крім того, віце-консул Польщі в Україні Марек Запур під час круглого столу в Рівному заявив, що Львів є "польським містом".

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Теги: #відносини України і Польщі#Комітет президентів України і Польщі#консультації України та Польщі