У Кракові проходить зустріч консультаційного комітету України та Польщі

В Кракові (Польща) проходить зустріч консультаційного комітету України та Польщі. Про це повідомляє українське посольство в Польщі в своєму Twitter.

"В Кракові проходить зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі", - йдеться в повідомленні посольства.

У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG — Ukraine in Poland (@UKRinPL) November 17, 2017

Як повідомляється, у засіданні беруть участь заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв і держсекретар – керівник Офісу президента Польщі Кшиштоф Щерський.

Раніше повідомлялося, що Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах ініціював засідання Комітету президентів двох країн.

Нагадаємо, 7 листопада президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу в МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.

Крім того, віце-консул Польщі в Україні Марек Запур під час круглого столу в Рівному заявив, що Львів є "польським містом".