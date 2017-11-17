Українська співачка презентувала новий альбом у Москві

16 листопада співачка Анна Сєдокова зібрала друзів на закритій вечірці в Москві та презентувала свій новий альбом "На волі".

Серед гостей Анни були помічені соліст групи El BAND Анатолій Цой, актриса Наталя Рудова, дизайнер Вікторія Десятникова та інші, передає Hello.

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Під час презентації вона виконала нові пісні, які до цього ще не доводилося чути більшості з присутніх у залі, а також заспівала свої старі хіти.

Під час виконання пісні "Серце у бинтах" близький друг Анни Анатолій Цой спустився до неї з віп-балкона і приєднався до шанувальників і журналістів, які оточили сцену. Багато хто побачив у цьому особливий крок - Ганну та Анатолія давно підозрюють в тому, що між ними таємний роман. Підтверджувати чи спростовувати ці чутки самі вони не квапляться, намагаючись зберігати інтригу.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Анна Сєдокова влаштувалася працювати на російський телеканал СТС.