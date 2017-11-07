Ще одна українська зірка влаштувалася на росТБ
Сєдокова стане ведучою тревел-шоу "Навколо світу під час декрету" на російському каналі.
Українська співачка Анна Сєдокова влаштувалася працювати на російський телеканал СТС.
"Канал СТС відправив Анну Сєдокову у навколосвітню подорож. Разом зі своїми дітьми співачка буде перевіряти, які країни у світі найкраще підходять для відпочинку із сім'єю", - пише Vikistars.
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Всього повинно вийти 10 випусків цього шоу, з тривалістю 25 хвилин кожен. Точна дата виходу "Навколо світу під час декрету" поки невідома.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відома українська співачка LOBODA стала ведучою шоу на російському телеканалі МУЗ-ТВ.
Крім того, співачка Віра Брежнєва стане ведучою нового масштабного шоу на російському каналі СТС "Успех", в якому накращі вокалісти зі всієї РФ будуть боротися за місце на музичному олімпі без допомоги продюсерів.