Ще одна українська зірка влаштувалася на росТБ

Українська співачка Анна Сєдокова влаштувалася працювати на російський телеканал СТС.

"Канал СТС відправив Анну Сєдокову у навколосвітню подорож. Разом зі своїми дітьми співачка буде перевіряти, які країни у світі найкраще підходять для відпочинку із сім'єю", - пише Vikistars.

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Всього повинно вийти 10 випусків цього шоу, з тривалістю 25 хвилин кожен. Точна дата виходу "Навколо світу під час декрету" поки невідома.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відома українська співачка LOBODA стала ведучою шоу на російському телеканалі МУЗ-ТВ.

Крім того, співачка Віра Брежнєва стане ведучою нового масштабного шоу на російському каналі СТС "Успех", в якому накращі вокалісти зі всієї РФ будуть боротися за місце на музичному олімпі без допомоги продюсерів.