300-річчя Полтавської битви: губернатор не знає, що подумають люди

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ незадоволений підготовкою обласного центру до 300-річчя Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на апаратній нараді в Полтавській ОДА.

«Через місяць - 300-річчя Полтавської битви. Як відзначатиметься, поки що ніхто не знає. Невідомо, чи будуть найвищі посадовці. Поки що ситуація з підготовкою дуже погана», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Найбільше невдоволення в нього викликав стан доріг в обласному центрі і саме поле Полтавської битви.

«Дороги в Полтаві в жахливому стані. Не знаю, що про нас подумають люди, які приїдуть з європейських автобанів. Їхати містом просто неможливо. Саме поле не готове. Рекультивація там не розпочалася, здається, ніхто її не проводив. Арка примирення, на мій погляд, має жалюгідний вигляд. Ну хоча б якась була, але вона теж не готова. Нам би дуже не хотілося, щоб Полтава підвела область», - зазначив голова облдержадміністрації.

Зазначимо, що за стан доріг відповідає мерія міста.

Нагадаємо, 27 червня 2009 року в Полтаві відзначається 300-річчя Полтавської битви.