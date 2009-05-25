300-річчя Полтавської битви: губернатор не знає, що подумають люди
До святкування - місяць
|Валерій АСАДЧЕВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на апаратній нараді в Полтавській ОДА.
«Через місяць - 300-річчя Полтавської битви. Як відзначатиметься, поки що ніхто не знає. Невідомо, чи будуть найвищі посадовці. Поки що ситуація з підготовкою дуже погана», - сказав В.АСАДЧЕВ.
Найбільше невдоволення в нього викликав стан доріг в обласному центрі і саме поле Полтавської битви.
«Дороги в Полтаві в жахливому стані. Не знаю, що про нас подумають люди, які приїдуть з європейських автобанів. Їхати містом просто неможливо. Саме поле не готове. Рекультивація там не розпочалася, здається, ніхто її не проводив. Арка примирення, на мій погляд, має жалюгідний вигляд. Ну хоча б якась була, але вона теж не готова. Нам би дуже не хотілося, щоб Полтава підвела область», - зазначив голова облдержадміністрації.
Зазначимо, що за стан доріг відповідає мерія міста.
Нагадаємо, 27 червня 2009 року в Полтаві відзначається 300-річчя Полтавської битви.