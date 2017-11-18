У Держдепі засудили спроби заперечувати історичний факт Голодомору в Україні

У Сполучених Штатах Америки засудили спроби заперечувати Голодомор в Україні.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Хезер Науерт з нагоди 84-ї річниці Голодомору в Україні.

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"Цього місяця ми згадуємо та вшановуємо мільйони українців, які померли від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської доби часів Сталіна. Варварське відбирання українських земель та урожаю призвело до Голодомору або "смерті від голоду", що стало одним з найбільш з жахливих діянь двадцятого століття перетворило житницю Європи на землю колосальних людських страждань", - наголосила Науерт.

"Згадування Голодомору є пам'ятною подією, але ми також відзначаємо стійкість тих, хто під час Голодомору залишився живим, хто зберігає пам'ять про рідних, втрачених під час цього жахливого штучно створеного голоду. Врешті, радянському режиму не вдалося знищити ідентичність та незалежність українського народу", - йдеться у заяві речниці.

"Сполучені Штати підтримують український народ, коли ми вшановуємо цю спричинену Радянською владою трагедію та засуджують спроби, що спрямовані на заперечення Голодомору як історичного факту. Ми також знову підтверджуємо нашу відданість безпечній та процвітаючій Україні, вільній від зовнішньої агресії та окупації, та здатної самостійно обирати своє майбутнє", - наголосила Науерт.