Від викрадення кабеля і драбини до хабаря у $1 тисячу: журналісти назвали справи, які доводив до вироку новообраний очільник ДБР Труба

Журналісти знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень 16 вироків, де фігурує як прокурор новий очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба. Перший вирок – за 2011 рік, останній – за 2013. Про повідомляє сайт «Наші гроші».

Найгучніша справа, розслідувана Трубою – $1 тисяча хабара, взята сільським головою за виділення 12 соток землі. Решта – ДТП, побутові сварки з травмами, вирощування коноплі, маку та пограбування.

За інформацією нардепа, кандидата на посаду голови ДБР Юрія Македона, 2013 року Труба з підлеглими прокурорами переслідували учасників Майдану. Справи такого рівня складності вів Труба до лютого 2014 року, працюючи з 2011 по 2014 прокурором прокуратури Пустомитівського району Львівської області. Куди він прийшов з посади замначальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області, де працював з 2008 по 2011 роки.

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У 2013 році Роман Труба довів до вироку дві справи по ДТП. У першому випадку чоловік на автомобілі «Mercedes-benz c280» їхав по дорозі біля с. Лисиничі Пустомитівського району на Львівщині, грубо порушив ПДР і збив пішохода, який помер на місці. Водія звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки. Також стягнули 30,4 тис грн відшкодування за завдану моральну та матеріальну шкоди.

У другому випадку, підсудний їхав на ЗІЛі у с. Підберізці того ж Пустомитівського району, порушив вимоги ПДР, наїхав на дитину на велосипеді, яка померла на місці. Водія засудили на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін .

Пограбування на 1,3 тис грн

У цій справі троє чоловіків систематично залякували третього, дочекалися жертву під домом, побили металевими трубами та пограбували. Украли закордонний паспорт, рюкзак, спортивні штани, кросівки, пляшку коньяку – всього майна на 1,38 тис грн. Одного грабіжника засудили на 2 роки позбавлення волі, другого – на 1,6 року.

Взяв $1 тис хабаря

Раніше судимий за зловживання службовим становищем голова Семенівської сільської ради Пустомитівського району взяв $ 1 тис. доларів у приватника за виділення 12 соток землі, якою розпоряджалася не сільрада, а РДА. Потім підробив рішення сільради про видачу цієї ділянки. Голова сів на 4 роки, заплатив штраф 5,1 тис грн, також його позбавили права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

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П’яниці пограбували адвокатку

Двоє п’яних чоловіків побили і пограбували адвокатку на автодорозі Київ-Чоп. Жінка з чоловіком приїхала відпочити в готельний комплекс неподалік с. Раковець Пустомитівського району, але посварилася з чоловіком і пішки вирушила до Львова по неосвітленій дорозі. Її пограбували п’яниці, які пили горілку поряд на АЗС. Украли 2 сумки, 3 мобілки, гаманець, записники, косметичку, окуляри, срібну каблучку, жіночий кульчик, флешку, м’яку іграшку, дві панами та білу кофту. Всі речі коштували 7,65 тис грн. Грабіжників засудили до позбавлення волі: одного – на 5 років, другого – на 4.

Вкрав алюмінієву драбину

Підсудний вночі зайшов на подвір’я приватної садиби і з-під накриття господарського приміщення викрав алюмінієву 3-метрову драбину вартістю 485 грн. Чоловіка покарали на 80 годин громадських робіт.

Посадила 1006 макових рослин

Пенсіонерка, інвалід 2 групи, раніше судима, востаннє – на 9 років – висадила 1006 рослин снотворного маку. Звільнена від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки.

Сільський голова незаконно віддав приватнику 12 соток

Голова Кротошинської сільської ради Пустомитівського району Львівської області у липні 2007 року підробив рішення сільради про передачу ділянки 0,12 га вартістю 128 тис грн у приватну власність, а також видав акт на право власності на цю ділянку.

Сільського голову звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Син зламав батькові пальця

У родині, де спільно живуть батьки і діти, сталася сварка. Син почав битися з батьком, батько впав на підлогу і зламав палець. Сина засудили до 2 років виправних робіт за місцем його роботи з відрахуванням 20 % заробітку в дохід держави.

Ухилявся від виконання громадських робіт

Підсудний у 2010 році був засуджений Радехівським районним судом Львівської області до 240 годин громадських робіт в КП „Наше село» у с.Зимна Вода Пустомитівського району. Але 2 місяці ухилявся від відбування таких, хоча неодноразово попереджався інспектором про кримінальну відповідальність. Підсудний отримав покарання у вигляді 1 міс. 30 днів арешту.

Фальшива довідка про доходи

Фальшиву довідку про доходи видав 2008 року працівникові директор пустомитівського ТзОВ «Постачальник». Директор вказав, що в період з березня 2008 року по серпень 2008 року працівникові нараховано зарплату 23,7 тис. грн. Хоча директор знав, що людина таких грошей не отримувала. У подальшому чоловік, якому видали довідку, взяв у банку з цим документом кредит і не повернув 95,9 тис грн. Директора звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік.

6 листів бляхи

П’яний мешканець с. Чижиків Пустомитівського району вкрав із приватної підсобки шість рифлених оцинкованих листів металевої бляхи, чим завдав власниці листів шкоду на 561 грн. Чоловіка звільниливід відбування покарання з випробувальним строком на 1,6 року.

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Прикраси на 7 тисяч гривень

Непрацюючий, раніше засуджений уроженець с.Зубра Пустомитівського району в 2011 році вкрав у колишньої дружини 2 обручки, 4 перстні, 4 хрестики, 2 кулона, 3 ланцюжка, шпильку із вставками білих каменів та кульчик. Всі коштовності разом коштували 7,4 тис грн. Чоловіка засудили на 3 роки позбавлення волі.

Пенсіонерка вирощувала коноплю

Пенсіонерка з м. Пустомити на Львівщині виростила на городі коноплю «в кількості 50 і більше рослин». У будинку зберігала частково висушені рослини, які після експертизи виявилися «канабісом, в перерахунку на висушену речовину його маса становить 490,58 грам». Пенсіонерку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Вкрадені кабель і шматок теплиці

Троє мешканців с. Семенівка Пустомитівського району п’яні вкрали з необгородженої ділянки односельчанина металеві кутники з каркасу парника вагою 160 кг на суму 320 грн та 16 м. електричного кабелю вартістю 3,07 тис грн. Усіх звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки, 1,6 року та 1 рік.

Побив жінку

П’яний уродженець Львова проник у житло колишньої жінки і бив її майже годину, переламав жінці лобну кістку, спричинив забій головного мозку легкого ступеню та інші тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

У лютому 2014, коли в.о. генпрокурора стає Олег Махніцький, у Труби починається різкий кар’єрний зріст – він переходить у ГПУ на посаду першого замначальника ГСУ-начальника слідчого управління ГПУ. За інформацією виконавчого директора Центру протидії корупції Дарії Каленюк, у слідчому управлінні Труба «опікувався всіма справами з санкційного списку ЄС», тобто, вів усі справи, пов’язані з людьми з оточення президента Януковича, які потрапили під санкції ЄС.

У липні-вересні 2014, коли генпрокурором став Віталій Ярема, Труба стає замначальника ГСУ-начальником управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ. У вересні 2014-квітні 2015 рр Труба керує управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ. Однак за Шокіна, у квітні 2015, понижений до посади замначальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ, звідки звільнився керувати департаментом юридичної компанії «Сектор права».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Романа Трубу обрано директором Державного бюро розслідувань.