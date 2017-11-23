На Жіночому конгресі обговорюють питання об’єднання зусиль жінок для вирішення проблем у суспільстві (наживо)

Учасники обговорюють, як мотивувати жінок-лідерок з різних сфер діяльності до солідарності, а також успішний досвід об’єднання зусиль жінок для вирішення проблем у суспільстві.

Модераторка:

Олеся Жулинська, директорка зі зв'язків з громадськістю «Кока-Кола Україна»

Спікери та спікерки:

Єва Румінська-Зімні, членкиня Програмної ради Польського Жіночого Конгресу

Фіона Баклі, викладачка кафедри урядування та політики в Університетському коледжі Корку, Ірландія, та співзасновниця Ірландської групи 50/50

Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД»

Тамара Смовженко, ректорка Університету банківської справи Національного банку України

Наталія Климовська, проректорка з розвитку та комунікацій Українського Католицького Університету

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Мета проведення конгресу, організованого за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості» – це об’єднання успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.