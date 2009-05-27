Богословська: я повідомила товаришам по партії, що на полювання не ходжу

Член фракції Партії регіонів Інна Богословська попереджає, що у випадку якщо БЮТ і "Регіонам" вдасться провести перше голосування щодо внесення змін до Конституції, вона "зробить усе", щоб восени парламент не працював.

На питання в інтерв`ю журналу "Фокус" про те, чи будуть зміни в Конституцію у випадку союзу БЮТ і Партії регіонів, Богословська заявила:

"У цьому сенсі є дуже тривожний сигнал, про який я можу сказати. У постанові про призначення дати президентських виборів, яку подав спікер Литвин у Раду, є нюанс: термін кампанії пропонується урізати з 120 днів до 90".

"Це для того, щоб у місяці, що звільнилися в такий спосіб – вересень, жовтень – провести остаточне (друге) голосування щодо зміни Конституції", - пояснила вона.

"І я прямо скажу: якщо їм зараз вдасться провести перше голосування зі зміни Основного Закону, я зроблю все, щоб цей парламент восени не пропрацював і хвилини", - заявила Богословська.

"І нехай усі зацікавлені знають, що я ніколи не потрапляла в катастрофи, мене ніхто ніколи не підривав, і на полювання я не ходжу – про це я вже повідомила деяким товаришам по партії (на полюванні загинув три роки тому "регіонал" Євген Кушнарьов)", - додала вона.

Богословська попередила, що "підніме народ". "У країні сьогодні залишилося двоє людей, що вміють працювати з величезною аудиторією, – це Тимошенко і Богословська", - заявила вона.

Українська правда