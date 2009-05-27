Тимошенко запропонує депутатам відмовитися від «халяви»

Уряд сьогодні на засіданні схвалив законопроект «Про внесення змін до закону про статус народного депутата України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

Міністр уточнила, що уряд пропонує законодавчо закріпити норми, які передбачають придбання депутатами путівки на оздоровлення за свій рахунок (зараз ці путівки надаються безкоштовно – УНІАН), а також оплачувати послуги залів для прийому офіційних делегацій і VIP-персон (зараз ці послуги надаються депутатам безкоштовно).

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, нововведення також стосуються й колишніх народних депутатів. Зокрема, колишній депутат одержуватиме допомогу один місяць, якщо він не знаходить роботу, і три місяці – за умови професійної переорієнтації (нагадаємо, що в даний час колишній депутат одержує допомогу впродовж року, якщо він не знаходить роботу, і впродовж півтора років, якщо його направляють на профнавчання).

«Сьогодні Кабінет Міністрів схвалив цей проект на засіданні, і тепер його буде направлено до Верховної Ради», - сказала Л.ДЕНІСОВА.