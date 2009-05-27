Азаров запропонував Тимошенко призначити «наглядачів за будяками»

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ розкритикував запропоновані урядом зміни до Закону України «Про плату за землю».

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-службою М.АЗАРОВА коментарі народного депутата.

На його думку, представлений днями урядом проект змін до цього закону замість збільшення бюджетної підтримки сільгоспвиробників і селян, передбачає обкладення триразовим податком на землю тих, хто не може впоратися з «боротьбою з бур`янами» і не використовує земельні ділянки».

«Більше того, уряд збирається позбавити всіх пільг зі сплати за землю тих, хто допускає вищезазначені «порушення», - констатував М.АЗАРОВ.

На його переконання, в таких умовах «немолоді селяни, у яких немає сил самостійно обробляти земельний пай, а фермерів їх наділ не цікавить, будуть змушені віддати державі останні копійки з своїх мізерних пенсій».

«Мабуть, наступним рішенням Ю.В.ТИМОШЕНКО введе на місцях посаду «наглядачів за бур`янами» - припускає представник Партії регіонів.

Як наголосив М.АЗАРОВ, безперечно, вирішувати проблему наповнення місцевих бюджетів і активізації сільськогосподарського виробництва необхідно. «Але треба дивитися в корінь проблеми. Україна завжди пишалася своїми засіяними й обробленими полями. Чому зараз земля не обробляється, чому сільгоспвиробник приречений на виживання? Тому що на відміну від світової практики, українська держава самоусунулась від підтримки села», - заявив народний депутат, уточнивши, що вирішувати проблеми села треба через стимулювання, а не через покарання.

«І в цьому процесі роль держави надзвичайно важлива: це і бюджетна підтримка, і кредитування, і стимулююча податкова політика. Тільки через відродження економіки села з`явиться надійний ресурс для територіальних бюджетів», - підсумував М.АЗАРОВ і додав, що «шлях, запропонований Ю.ТИМОШЕНКО, – це зубожіння сіла і селян, і що не менш важливо - процвітання корупції».