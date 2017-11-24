Чому в ЄС критикують Україну

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Ган розкритикував Україну за те, що вона і досі не виконала тих вимог, які були умовою лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Передусім єврокомісар не задоволений тим, що Київ і досі не створив механізм перевірки та оцінки електронних декларацій.

Йоганнес Ган не сказав нічого такого, про що б не говорили в українському суспільстві. В Україні і так прекрасно розуміють, що електронне декларування є кроком вперед, і що після оприлюднень декларацій мають робитися певні висновки і здійснюватися певна робота. В Україні також не задоволені діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке дуже повільно перевіряє декларації і обурені тим, що поки що немає жодних висновків чи реальних юридичних кроків. Тому в цій критиці Гана немає нічого дивного.

Європейці... будуть тиснути з метою просування України в сфері боротьби з корупцією і верховенства права

До яких дій європейці вдадуться далі? Думаю, вони будуть тиснути з метою просування України в сфері боротьби з корупцією і верховенства права. Це стосується не тільки питання електронних декларацій, а всіх сфер. Аби змусити Україну рухатися цим шляхом, напевно, будуть використовуватися в тому числі певні фінансові зобов’язання.

Наприклад, нещодавно, 23 листопада, на зустрічі країн Східного партнерства «Європейська народна партія» заявила, що фінансова допомога з боку Європейського союзу буде обумовлена просуванням цих країн шляхом реформ.

...якщо реформи будуть гальмуватися, постане питання про обсяги фінансової допомоги з боку ЕС

Західна позиція дещо двозначна. З одного боку, ЄНП сказала, що треба виділити Грузію, Україну, Молдову в групу «Східне партнерство+» та надати цим країнам додаткові стимули. А це є визнанням того, що ми робимо реформи. З іншого боку, було зазначено, що якщо реформи будуть гальмуватися, постане питання про обсяги фінансової допомоги з боку ЕС.

Хай там як, але скасування візового режиму між Україною і ЄС я не передбачаю. Захід не говорить про скасування безвізу. Такий крок був би абсолютно невиправданим, для нього немає підстав.

Так, реформи в Україні гальмуються. Так, є проблеми в сфері боротьби з корупцією. Але водночас жодних базових умов Україна не порушувала.

якщо не відбудеться якихось драматичних негативних подій в Україні, не буде жодних підстав для згортання безвізового режиму з ЄС

Отже, якщо не відбудеться якихось драматичних негативних подій в Україні, не буде жодних підстав для згортання безвізового режиму з ЄС.

Загалом, ті проблеми, щодо яких в Європі лунають зауваження, турбують не тільки Євросоюз, але й усіх українців. Ми зацікавлені в тому, щоб електронні декларації «не зависли в повітрі», а щоб відбувалася якісна і швидка перевірка. Ми зацікавлені, щоб «нагорі» припинилася боротьба між правоохоронними антикорупційними структурами, і було просування вперед у подоланні корупції. Саме це треба робити зараз Україні.

Також у ЄС висловили незадоволення з приводу прийняття в Україні закону про електронне декларування антикорупціонерів. Депутати прийняли цей закон як помсту активістам-антикорупціонерам. Судячи з усього, він не буде змінений до кінця року — президент ініціював ці зміни, але видно, що парламент намагається це загальмувати. Це вбиває клин між владою і громадянським суспільством. Адже влада, виходить, розглядає громадянське суспільство не як свого союзника, помічника і стимулятора для проведення реформ, а як свого ворога. І хоча в Євросоюзі і США розкритикували цей закон, віз і досі там. Враховуючи політичні події, які зараз відбуваються в країні, зокрема, боротьбу всередині влади між різними правоохоронними структурами, зараз до розумних змін у цьому законі руки можуть просто не дійти. Тим більше, у депутатів особливо й немає бажання.

Критика вже давно мала стати стимулом для влади, аби почати дії в цій сфері. Адже розмови про це тривають вже півроку. Позиція Заходу загалом спрямована на те, щоб підштовхувати українську владу до здійснення реформ і діяти разом із громадянським суспільством. Але ми розуміємо, що і в самій владі є сили, які цьому опираються.

Олексій Гарань, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи», професор політології НаУКМА