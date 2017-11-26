У Києві поліція затримала одного з екс-командирів батальйону "Донбас" Виногродського

У Києві на Оболонському проспекті затримали одного з екс-командирів батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського (позивний Гал).

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Про це повідомляє "Рух Визволення" на своїй сторінці в Facebook.

"Інформація від його дружини, яка була з ним. Ось як вона це описала: "Ми заїхали в гості до друзів. Коли повернулися до нашого Smart, біля нас різко загальмував сірий джип, можливо це був Pajero, не розгледіла, все відбувалося дуже швидко. Чоловікові заламали руки і заштовхали в авто. Коли джип розвернувся, то перед ним їхав ще один, чорний джип, сигналізуючи поліцейською сиреною. Все це відбулося на проспект Оболоні 28б", - йдеться в повідомленні.

Спікер МВС Артем Шевченко у коментарі "Цензор.нет" підтвердив факт затримання Виногродського за підозрою у вчиненні злочину. Однак деталі, за його словами, будуть оприлюднені пізніше.