Литва має намір передати Україні озброєння на суму 1,93 мільйона євро - ЗМІ

Литва має намір передати Україні озброєння на суму 1,93 млн євро. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це йдеться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому Міноборони і опублікованому на сторінці електронного парламенту цієї країни.

У додатках до постанови зазначено, що Україні можуть передати понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.

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Проект цієї постанови направлено на розгляд Міністерству фінансів і МЗС Литви.

Як відомо, вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Тоді міністр оборони Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.

16 листопада Конгрес США схвалив і направив на підпис президенту Дональду Трампу проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні у 2018 році 350 млн доларів на безпекову допомогу.