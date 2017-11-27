Таємне стає явним: правозахисники через суд домоглися розсекречення конфіскації "грошей Януковича"

Окружний адміністративний суд Києва задовільнив клопотання позивача - громадської організації Transparency International (ТІ) - щодо витребування документів про засекречення рішення Краматорського суду щодо конфіскації «грошей Януковича» в рамках судового позову щодо розсекречення рішення про конфіскацію. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні суду.

Воно розпочалося з розгляду клопотання позивача щодо долучення до справи документів, які стали підставою для засекречення рішення Краматорського суду, який конфіскував так звані «гроші Януковича» у дохід держави. Суд задовільнив це клопотання, а відтак наступне засідання у справі TІ проти Генеральної прокуратури, Військової прокуратури та ДП «Інформаційні системи» призначено на 14.30 19 грудня.

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Представник позивача Максим Костецький пояснив, чому Transparency International вимагає розсекретити рішення суду: «У нас є вирок Краматорського суду Донецької області, яким начебто було конфісковано 1,5 млрд доларів Януковича, і цей вирок був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО та експертним висновком ГПУ. У своєму клопотанні ми просимо показати ці рішення, щоб зрозуміти мотиви засекречення. Ми хочемо зрозуміти, чому цей вирок засекречено. Можливо ГПУ намагається приховати якісь свої огріхи процесуальні чи юридичні. Окрім того, ми зацікавлені, щоб це рішення не було в майбутньому оскаржено у міжнародних судових інстанціях, оскільки, якщо міжнародні суди скасують це рішення, то Україна змушена буде повернути ці гроші».

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Краматорський міський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

Президент України Петро Порошенко заявив тоді, що конфісковані кошти підуть, в першу чергу, на зміцнення української армії.

22 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура робить кроки, щоб засекретити рішення Краматорського міського суду, яким було конфісковано кошти Януковича та його оточення. «Рішення Краматорського суду… Ми дійсно робимо кроки, щоб засекретити дане рішення з метою гарантування безпеки ключового свідка, вірніше не свідка, а особи, яка уклала угоду», - сказав він.

Тоді Луценко заявив, що «жодних юридичних секретів в нас немає, але для нас дуже важливо забезпечити безпеку свідка, тим більше, є вже наступні особи, які допомагають нам йти тим же шляхом щодо інших активів». Він запевнив, що «цей член злочинної організації, який пішов на угоду зі слідством, зголосився на активну участь і отримання грошової винагороди за участь у фіктивному підприємництві та легалізації коштів злочинної організації».

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко заявив про втрату контакту зі швейцарськими правоохоронцями щодо 460 кг золота соратника Януковича.