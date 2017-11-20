460 кг золота соратника Януковича: Луценко заявив про втрату контакту зі швейцарськими правоохоронцями

Генеральна прокуратура України та швейцарські правоохоронці втратили контакт щодо арештованих 460 кг золота, яке належить одному з членів оточення колишнього Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам під час брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Швейцарія підтвердила нам про те, що це золото дійсно виявлено. Після цього ми поки що не можемо відновити контакт із швейцарськими колегами", - заявив він.

Водночас він зазначив, що планує відправити до Швейцарії одного зі своїх заступників для з'ясування ситуації.

Також Луценко відмовився сказати, кому належить арештоване золото.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в одному з банків Швейцарії виявлені півтони золота соратника екс-президента України Януковича. Луценко додав, що проводяться необхідні заходи, щоб кошти були заарештовані та передані до бюджету України. За даними ЗМІ, це золото належить родині Кацуб.