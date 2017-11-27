Агресія Росії в Україні є продовженням "грузинської" у 2008 році - прем'єр-міністр Грузії

Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі по завершенню зустрічі з українським колегою Володимиром Гройсманом.

Як передає Грузія Online, Квірікашвілі подякував Україні за безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

«На жаль, у наших країн схожі проблеми і виклики. Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, жорстко засуджуємо окупацію та анексію автономної республіки Крим та міста Севастополя, незаконні і агресивні дії Російської Федерації в східних регіонах України", - зазначив грузинський прем'єр-міністр.

"Незаконні дії Росії в Україні є продовженням агресії, здійсненої в Грузії в серпні 2008 року і в результаті якої окуповані регіони Грузії — Абхазія і т. н. Південна Осетія/ Цхінвальський регіон», — заявив Квірікашвілі, підкресливши важливість взаємної підтримки і узгоджених дій двох держав на міжнародній арені.