Нездатність Німеччини сформувати коаліцію може позначитися на відносинах України і ЄС - представництво Фонду Еберта в Україні

Міжнародні партнери Німеччини повинні з розумінням і терпінням ставитися до процесу формування урядової коаліції, оскільки цей процес займе доволі багато часу. Таку думку в авторському матеріалі, опублікованому на LB.ua, висловив директор представництва Фонду Еберта в Україні та Білорусі Марсель Рьотіг.

"На практиці це означає, що в німецькому Бундестазі не буде ніяких комітетів без уряду. А тому не зрозуміло, які депутати відповідають за питання про Україну - у Києва просто немає контактної особи в Бундестазі. Але кожна проблема має рішення: Україна повинна креативно підійти до пошуку прихильників. Не чекайте, поки буде сформовано комітети, вже зараз починайте просувати свої ініціативи. З іншого боку, Україна також повинна усвідомлювати, що не завжди варто чекати солідарних голосів із Заходу. Рішення в підсумку приймаються в Києві. Той факт, що Берлін не відповідає, не може служити підставою для того, щоб українське керівництво сповільнило шлях реформ і модернізацію країни", - зазначив Рьотіг.

Він визнав, що неможливість сформувати більшість може негативно позначитися на відносинах України і Євросоюзу, але закликав при цьому Київ не втрачати час даремно, а продовжувати реформи, оскільки впродовж найближчого часу Німеччина не зможе взяти повноцінну участь у вирішенні нагальних світових проблем.

Зазначимо, що Марсель Рьотіг виступить одним із спікерів VIII Національного Експертної Форуму, організованого Інститутом Горшеніна, який відбудеться 28 листопада в Києві. Також у Форумі візьмуть участь: секретар РНБО Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, голова Міноборони Степан Полторак, голова СБУ Василь Грицак, спецпредставник США з питань України Курт Волкер, голова Мінінфраструктури Володимир Омелян, голова Мінфіну Олександр Данилюк, голова МЗС Павло Клімкін, віце-президент Європарламенту Ришард Чарнецьки, директор представництва Фонду Еберта в Україні та Білорусі Марсель Рьотіг.

Програма VIII Національного Експертного Форуму – за посиланням. Реєстрація – за посиланням.