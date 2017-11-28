Німеччина підтримала стурбованість Ягланда щодо можливого виходу Росії з ПАРЄ

Уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.

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Про це йдеться в отриманій у понеділок, 27 листопада, офіційній відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Deutsche Welle про позицію Берліна стосовно нещодавніх заяв Ягланда про роль Росії у Раді Європи.

В офіційній відповіді сказано, що уряд Німеччини "підтримує генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у його зусиллях з пошуку рішення для майбутніх викликів".

"Рада Європи - важливий міжнародний актор, який виступає за права людини, демократію та верховенство права, який покликаний підтримувати і посилювати діалог 47 країн-учасниць з цих та інших тем", - йдеться в документі.

У МЗС ФРН назвали Раду Європи "незамінною" в якості "хранительки" Європейської конвенції з прав людини і "понад 200 інших конвенцій, дотримання яких контролює Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)".

"Чи буде і з якими правами російська делегація знову брати участь в засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, повинні вирішувати сама російська делегація або ПАРЄ, до якої входять депутати країн-членів Ради Європи", - відзначили в Берліні.

За даними видання, у прес-службі генсека Ради Європи повідомили, якщо російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік.