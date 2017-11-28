Німеччина підтримала стурбованість Ягланда щодо можливого виходу Росії з ПАРЄ
Якщо російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, то її знову виключать на весь наступний рік.
Уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.
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Про це йдеться в отриманій у понеділок, 27 листопада, офіційній відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Deutsche Welle про позицію Берліна стосовно нещодавніх заяв Ягланда про роль Росії у Раді Європи.
В офіційній відповіді сказано, що уряд Німеччини "підтримує генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у його зусиллях з пошуку рішення для майбутніх викликів".
"Рада Європи - важливий міжнародний актор, який виступає за права людини, демократію та верховенство права, який покликаний підтримувати і посилювати діалог 47 країн-учасниць з цих та інших тем", - йдеться в документі.
У МЗС ФРН назвали Раду Європи "незамінною" в якості "хранительки" Європейської конвенції з прав людини і "понад 200 інших конвенцій, дотримання яких контролює Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)".
"Чи буде і з якими правами російська делегація знову брати участь в засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, повинні вирішувати сама російська делегація або ПАРЄ, до якої входять депутати країн-членів Ради Європи", - відзначили в Берліні.
За даними видання, у прес-службі генсека Ради Європи повідомили, якщо російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік.