Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує Польщі створити канал комунікації з проблемних питань. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на VIII Національному експертному форумі "Україна: У прагненні до рівноваги".

Читайте такожВідносини України і Польщі ускладнилися через конфлікт пам’яті - польський науковець"Що мені не подобається в сьогоднішній дискусії, це те, що і в Польщі, але хтось і у нас, намагаються розмовляти один з одним в якомусь віртуальному просторі, не як друзі. Ми є друзями. Ми маємо дослухатися один до одного, і це непросто, але ми маємо поважати один одного", - сказав Клімкін.

"А іноді у нас ці меседжі йдуть просто для того, щоб «годувати» або телевізор, або Facebook... створюючи свій власний простір", - додав Клімкін.

При цьому, за словами міністра, український проект, який є європейським проектом свободи, що розпочався з подій на Майдані у 2013 році, "неможливий без того, щоб ми відкрили свою історію".

"У нас нема спільного історичного наративу. Ми над ним працюємо. В Польщі він є, але це не значить за визначенням, що польський наратив - є на 100% вірним, а наш наратив, як ми уявляємо свою історію, є на 100% невірним. І іноді ми ведемо цю дискусію в рамках якоїсь тотальної політизації", - сказав Клімкін.

Він нагадав історію про руйнування пам'ятника воїнам Української повстанської армії на цвинтарі у Грушовичах на території Польщі.

"Хтось його бачить, як в Польщі, як пам'ятник УПА... А ми бачимо цей пам'ятник як повагу до українців, які боролися за Україну, які вмирали за Україну. Це власне наше розуміння примирення. Це людське примирення. Це християнське примирення. Якщо ми почнемо казати, що хтось тут більше має рацію, тут менше має рацію, і це нескінченно, ми нікуди не прийдемо. І насправді рішення дуже просте: давайте сядемо разом, створимо якийсь дуже простий канал комунікації - ми завжди до цього готові, і перед тим як щось робити, будемо розмовляти один з одним", - наголосив Клімкін.

"Ось скажемо, ми вважаємо, що стосовно цього пам'ятника нам потрібна дискусія. Давайте дискутувати. Давайте дискутувати щодо інших питань. Ми до цього відкриті", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали.

За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій з дозволу місцевої влади як "нелегально встановлений".

Пізніше у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника воїнам УПА було здійснено законно.

Разом з тим в МЗС України назвали провокацією руйнування пам'ятника воїнам УПА в Польщі.