У Порошенка пояснили, чому Польща робить антиукраїнські заяви (відео)

Конфлікту України з Польщею можна уникнути винятково дипломатичним шляхом. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

За його словами, жодна зі сторін не зацікавлена в політичному скандалі, передає 5 канал.

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"Цю мову запровадила польська сторона. Українська сторона не зацікавлена у сварках з нашим стратегічним партнером. Тому ми намагаємося дуже спокійно вести діалог з Варшавою, щоб владнати політичні заяви польських представників певних політичних кіл. Ми вважаємо, що наше стратегічне партнерство набагато важливіше, ніж тимчасові певні складнощі. І я розумію проблематику нашого спільного історичного минулого", – зазначив Єлісєєв.

Водночас в АП припускають: антиукраїнськими заявами польська сторона, ймовірно, намагається відволікти увагу від своїх проблем всередині ЄС.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський висловився за продовження діалогу з Україною, але одночасно висловив розчарування з приводу нинішніх відносин між двома країнами.