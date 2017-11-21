Голова МЗС Польщі "розчарований" нинішніми відносинами з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський висловився за продовження діалогу з Україною, але одночасно висловив розчарування з приводу нинішніх відносин між двома країнами.

Про це він заявив в ефірі Польського Радіо.

«Україна відмовляється від реалізації деяких двосторонніх домовленостей. За кілька років від початку польсько-українського діалогу у взаєминах немає прогресу», - сказав глава польської дипломатії.

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Він наголосив, що Польща не веде спору з Україною, проте, незважаючи на багаторічний діалог - політичний, дипломатичний, військовий та економічний, - «не можна говорити про прогрес».

Поряд з цим міністр Ващиковський запевнив, що Польща й надалі вітає і підтримує проєвропейські прагнення України, а також виступає проти російської анексії Криму. На його думку, відновлення діалогу, а також повернення до реалізації укладених раніше домовленостей, зокрема що стосуються пошуково-ексгумаційних робіт у місцях польських поховань в Україні, залежить від української сторони.

«Заборона на в'їзд до Польщі деяких громадян України є симетричним заходом у відповідь на антипольські рішення української влади», - зазначив глава МЗС Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Ващиковський заявив, що Польща і Україна «мають різні підходи до примирення».

Також він зазначив, що Польща починає процедури, «які не дозволять людям з украй антипольськими позиції відвідувати Польщу».

У відповідь у МЗС України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але підкреслили, що в нашій країні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі. У Варшаві цю пропозицію сприйняли позитивно.