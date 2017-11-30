Саакашвілі помітили із заступницею головреда "Страни" Крюковою у київському ресторані (фото)

Екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі помітили в одному з київських ресторанів у компанії невідомої жінки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Всеволод Філімоненко.

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"Прямо зараз Михеїл Саакашвілі в ресторані "Гіві Рубінштейн" навпроти Печерської прокуратури", - пише він й публікує фото, зроблені, за його словами, 29 листопада.

У свою чергу, блогер Мирослав Олешко пише, що на фото - заступник головного редактора видання "Страна" Світлана Крюкова.

Згодом з'явилася реакція й самої Крюкової. "Таємнича незнайомка на фото в ресторані навпроти Саакашвілі, про що весь день пишуть порохоботи, це - я", - йдеться у її повідомленні у Facebook.

Раніше Саакашвілі заявив, що президент Украни Петро Порошенко дав розпорядження заарештувати його.