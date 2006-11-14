Депутатка від БЮТ ледь не побила фотокора Української правди (фото)

Паління у кулуарах парламенту, навіть попри те, що воно порушує закон про заборону тютюнопаління у публічних місцях, можна було б списати на чергові примхи нардепів, яких і без того немало. Тим більше, що існує багато більш небезпечних звичок народних обранців. Навіть ті нардепи, що не палять, ставляться до високопосадових порушників цілком толерантно. Скажімо, спікер ВР Олександр МОРОЗ жартома сказав, що виженіть курців на вулицю, і це стане вже порушенням міжнародних домовленостей України - Кіотського протоколу. Все б нічого, якби обранці не реагували так різко на спроби журналістів зафіксувати на плівці їхні дурні звички...

Чергова потасовка у стінах Верховної Ради, на щастя, не відбулася. Це було б тим більш ганебне видовище, бо у бійці "мали" взяти участь дві жінки: Інга Вершиніна (депутатка від фракції БЮТ, яка є членом антикризової коаліції) та фотокор "Української правди" Анна Андрієвська.

Вершиніна стояла і палила в кулуарах парламенту біля жіночого туалету – при тому, що спеціально обладнана кімната розташована точно поверхом нижче. Коли Вершиніна помітила, що її сфотографували з цигаркою, повідомляє Українська правда, вона залишила сигарету і наздогнала фотографа зі словами "Дєвочка, сєйчас ти отдаш мнє свою камєру і я тєбє расскажу, что тєбє можно дєлать и что нєльзя! Со мной воєвать очєнь опасно!".

"Вершиніна схопилася за мою фотоапаратуру і почала тягнути до себе, не припиняючи кричати і ображати мене. На претензії депутата Вершиніної я відповіла, що маю беззаперечне право знімати в кулуарах Верховної Ради, і це право мені дає закон про засоби масової інформації, моє редакційне посвідчення та акредитаційна картка. Після ще кількох зухвалих образ я вирвала свою камеру з її рук, порадила навчитись говорити з людьми і пішла подалі від неї", - розповіла фотограф "Української правди" про свій досвід спілкування з Вершиніною.