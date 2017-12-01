Журнал "Фокус" оцінив роботу уряду Гройсмана

Журнал «Фокус» вже третій раз підбиває підсумки роботи виконавчої влади за рік, оцінюючи ефективність чиновників за 12-бальною шкалою.

Видання проаналізувало діяльність всіх членів уряду, а також керівників низки важливих державних відомств, від яких залежить життя українців. Оцінки міністрам виставляли близько 100 профільних експертів.

Відмінниками рейтингу стали міністр освіти Лілія Гриневич та міністр юстиції Павло Петренко, які заробили 10-ку за 12-бальною шкалою.

Аутсайдером з оцінкою «на вихід» став міністр фінансів Олександр Данилюк. Примітно, що в минулому році Данилюк входив до числа лідерів рейтингу, проте за рік йому не вдалося виправдати даний кредит довіри.

Незадовільну оцінку, з позначкою «останнє попередження», також отримали міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий і в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

У решти міністрів показники в цілому непогані, про що свідчить середній бал всього уряду – впевнена сімка з позначкою «треба працювати краще».

Глава Кабміну Володимир Гройсман в цьому році може похвалитися запуском двох найбільш важливих для країни реформ – пенсійної і медичної, на які прем'єр і його команда з великими труднощами все-таки знайшли голоси в парламенті.

В цілому, незважаючи на всі старання, головна складність в реалізації реформ для Володимира Гройсмана, - це міністри, які потрапили в уряд за політичними квотами, і за фактом не є його командою. Тому вже незабаром, щоб показати реальний результат, прем'єру нічого не залишиться, крім як підсилити склад Кабміну сильними і компетентними людьми.