У Секретаріаті Ющенка похвалилися підвищенням народжуваності

Секретаріат Президента України почав звітувати про виконання ініціатив глави держави Віктора ЮЩЕНКА, у тому числі викладених у його передвиборчій програмі «Десять кроків назустріч людям».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ прозвітував про виконання соціальних ініціатив глави держави у сфері підтримки дітей та материнства.

Він зазначив, що за час президентства В.ЮЩЕНКА за його ініціативи держава здійснила ряд важливих кроків у сфері захисту дитинства.

Р.ЖУКОВСЬКИЙ зауважив, що раніше ця тема фінансувалась за залишковим принципом, а за час президентства В.ЮЩЕНКА підходи змінились. Він навів ряд позитивних здобутків та змін сфері підтримки дітей та материнства.

Зокрема, за словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, значна матеріальна допомога від держави матерям при народженні дитини сприяла тому, що в деяких областях України вперше народжуваність стала перевищувати смертність.

Фінансове заохочення державою родин, які всиновлюють дітей, сприяло тому, що українці почали всиновлювати дітей частіше, ніж іноземні громадяни.

У ході брифінгу Р.ЖУКОВСЬКИЙ повідомив про інші ініціативи Президента у сфері підтримки дітей та материнства, які також мали позитивні наслідки.

У цьому контексті, у прес-релізі, переданому агентству УНІАН прес-службою Президента, зазначено, що:

- за ініціативи глави держави суттєво збільшено допомогу матерям при народженні дитини (на першу дитину - 12 240 гривень, на другу - 25 000 гривень, на третю і наступну дитину - 50 000 гривень);

- президентським указом засновано одноразову винагороду у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

- з 1 січня 2009 року запроваджено надання одноразової допомоги при усиновленні дитини (12 240 грн.) та вдвічі збільшено розмір соціальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- з 2006 року запроваджено виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку) та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях (встановлено розмір грошового забезпечення у розмірі 35% соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину) тощо.

Водночас, йдеться у прес-релізі, ключовий проект Президента у сфері захисту материнства і дитинства - «Зігрій любов`ю дитину». Станом на 19 травня 2009 року проектом охоплено 568 багатодітних сімей, які потребували допомоги на загальну суму 137 млн. грн. Фінансують програму українські меценати з усіх регіонів України.

У повному обсязі допомогу надано 336 родинам (59,2% від загальної кількості) на загальну суму 71,7 млн. грн. Придбано будинки для 113 родин (34,7% від загальної кількості сімей, які їх потребували) на суму 36,6 млн. грн, забезпечено квартирами 14 родин (58,3%) на загальну суму 8 млн. грн. Також виконано ремонт 145 помешкань (89,5%) на загальну суму 12,8 млн. грн. Для 188 сімей придбано автотранспорт, меблі, побутову та комп`ютерну техніку.

Результатом цих та інших заходів є щорічне зростання рівня народжуваності з 2005 року (у 2008 році народилося 510 588 дітей, у 2007 році - 472 657 дітей, у 2006 році - 460 368 дітей), - зазначено у повідомленні.