Будь-який тиск на ЗМІ неприпустимий: Порошенко про блокування NewsОne

Президент України Петро Порошенко заявив про неприпустимість як тиску та блокування ЗМІ, так і підігрування пропаганді РФ в оцінці Революції гідності.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни – агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції гідності. Часом такі дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати», - заявив він.

Крім того, Порошенко зазначив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня на сайті телеканалу NewsОne було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокували вхід до приміщення телеканалу.

За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne має змінити свою політику, і народний депутат України Євген Мураєв повинен вибачитися за висловлювання в програмі «Український формат», де він назвав Євромайдан «державним переворотом влади».

Середюк пообіцяв, що «подібні акції блокування роботи телеканалів проводитимуться на всіх ватних телеканалах країни».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що блокування NewsOne є прямим перешкоджанням журналістській діяльності та тиском на засоби масової інформації в країні.