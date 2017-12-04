У ВР через блокування NewsOne закликали провести слухання щодо інформаційної безпеки

У комітетах Верховної Ради України з питань свободи слова та з питань культури і духовності виступають проти тиску на засоби масової інформації та закликають провести в парламенті слухання щодо інформаційної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Ви бачили декілька днів тому: один з наших колег - депутатів на одному з приватних каналів виступив з образами і до учасників Революції гідності, і до всіх подій, які зараз відбуваються в країні. Йдеться про телевізійний канал NewsOne, який продовжує займати антидержавну і антиукраїнську позицію», - зазначив депутат.

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Княжицький нагадав, що напередодні невідомі особи заблокували цей канал, «перетворивши їх з негідників у жертви».

«Наш комітет і комітет Вікторії Сюмар (Комітет ВР з питань свободи слова) виступає проти будь-якого блокування і тиску на засоби масової інформації. Але разом з тим, ми переконані, що, можливо, нам потрібно було б у парламенті провести слухання з питань інформаційної безпеки», - сказав він.

Княжицький зауважив, що в країні є безліч органів, які за це відповідають, зокрема, Міністерство інформації, Держтелерадіо і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а натомість «досі український ефір абсолютно не захищений від антиукраїнських провокацій, від того, щоб люди, які зневажать українські цінності, цінності української культури, продовжували пропагувати свою точку зору».

«Ми абсолютно переконані, що це потрібно негайно припинити», - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня на сайті телеканалу NewsОne було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокували вхід до приміщення телеканалу.

За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne має змінити свою політику, і народний депутат України Євген Мураєв повинен вибачитися за висловлювання в програмі «Український формат», де він назвав Євромайдан «державним переворотом влади».

Середюк пообіцяв, що «подібні акції блокування роботи телеканалів проводитимуться на всіх ватних телеканалах країни».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що блокування NewsOne є прямим перешкоджанням журналістській діяльності та тиском на засоби масової інформації в країні.

4 грудня президент України Петро Порошенко заявив про неприпустимість як тиску та блокування ЗМІ, так і підігрування пропаганді РФ в оцінці Революції гідності.

За словами глави держави, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору.