Ющенка все ще чекають у Петербурзі

Організатори Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) не мають підтвердження участі в ньому президента України Віктора Ющенка, заявила губернатор Петербурга Валентина Матвієнко на організованій РІА “Новости” відео-прес-конференції Москва-Петербург-Київ, присвяченій проведенню Петербурзі ПМЕФ і Світового зернового форуму.

"Поки підтвердження участі президента України в Петербурзькому форумі немає. Але ще є час, ми чекаємо", - відповіла Матвієнко на запитання українських журналістів, які заявили, що, за їх даними, є інформація про рішення Ющенка взяти участь в ПМЕФ.

29 травня заступник голови Секретаріату Президента України Андрій Гончарук повідомив, що Ющенко одержав запрошення від президента Росії Дмитра Медведєва для участі в Петербурзькому економічному форумі 4-6 червня і у Світовому зерновому форумі 6-7 червня, але не братиме участь у ПМЕФ. Гончарук пояснив, що російська сторона не надала програму участі Ющенка у форумах, а також не дала відповідь на пропозицію про організацію в рамках ПМЕФ зустрічей президентів України і Росії.