Саакашвілі з даху будинку: "Це виконання наказів Путіна!"

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі звинуватив українську владу у змові з Росією.

Читайте такожСаакашвілі затримали (наживо)

"Я висловлюю обурення у зв'язку з тим, що режим Порошенка з Путіним мають на меті затримати мене і передати олігархам у в'язницю в Україні чи Грузії. Це наказ Путіна. Вони фабрикують всі дані, щоб ніхто в Україні не говорив проти олігархів", - заявив Саакашвілі.

Політик також вважає, що українська влада виконує накази Путіна.

"Це виконання наказів Путіна. І це беззаконня вони роблять на очах усього світу - за сфабрикованими даними, за політичним репресіям, щоб люди не виходили на вулиці. Так от, я закликаю всіх порядних українців вийти на вулиці. Я закликаю пресу висвітлювати беззаконня проти кожного українця. Я закликаю не допустити мого викрадення. Я звертаюся до киян - не допустіть беззаконня, свавілля і подальшої крадіжки", - заявив Саакашвілі.

"Я тут, ризикуючи своїм життям, став на бік українського народу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики. Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що Генпрокуратура і співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому з власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться в рамках справи про фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

Читайте також: Саакашвілі на даху, обшук у квартирі, сутички біля Майдану: всі подробиці про затримання політика (фото, відео)