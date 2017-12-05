Прогресу в питанні миротворців на Донбасі немає, але зусилля слід продовжити - МЗС Литви

Прогресу щодо ідеї розміщення миротворців ООН на Донбасі наразі немає, заявив у Брюсселі голова зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Лінкявічус перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС із участю держсекретаря США Рекса Тіллерсона, передає радіо Свобода.

Читайте такожМиротворча місія ООН на Донбасі можлива, якщо її мета буде одна для всіх – МЗС Люксембургу Як заявив міністр, це пов’язано з позицією Росії, але не означає, що за втілення ідеї не треба боротися.

«Те, що пропонують росіяни щодо миротворців на Донбасі, є де-факто заморожуванням конфлікту, тому на це погоджуватися не можна. Я не бачу наразі жодного просування у цьому питанні, але це не означає, що всі зусилля треба припинити. Я далі переконаний, що має бути саме міжнародний підхід до вирішення українського конфлікту. Але ми говоримо не лише про миротворців на лінії розмежування, а і на кордоні між Росією й Україною», – заявив Лінкявічус.

Голова зовнішньополітичного відомства Литви також зауважив, що в питанні миротворців важливим елементом є те, хто саме в цій місії братиме участь.

«Склад цих сил є дуже важливим, і він має бути нейтральним, тому як все це буде організовуватися, ми ще мусимо побачити», – каже Лінас Лінкявічус.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Україна веде обмежений діалог із сепаратистами з низки повсякденних питань, але не бачить за можливе говорити про важливі політичні моменти з тамтешніми місцевими представниками гібридної агресії Росії.