У пошуках Саакашвілі: як силовики штурмували наметове містечко під Радою (фоторепортаж)
08:47, 06 грудня 2017Політика
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Наразі прихильники Саакашвілі озброюються підручними засобами, від дерев'яних палиць до вогнегасників.
У Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.
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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.
У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.
Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.
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