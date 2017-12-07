Правоохоронці обшукали маєтки екс-посадовців на території санаторію ДФС (відео)

Генпрокуратура разом із СБУ обшукує реабілітаційний центр, який належить Державній фіскальній службі, йдеться в ТСН.

Земельні ділянки на території закладу були приватизовані і там побудували собі маєтки високопосадовці. Першим обшукали будинок спікера парламенту часів Януковича Володимира Рибака, за інформацією ТСН, нині у маєтку мешкає його донька.

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Просто у ці хвилини триває обшук у будинку, який належить нардепу Віталію Хомутиннику. Планують обшукати також житло Романа Насірова.

За інформацією ТСН, шукають докази того, що державна земля приватизована незаконно.