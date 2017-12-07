Правоохоронці обшукали маєтки екс-посадовців на території санаторію ДФС (відео)
13:33, 07 грудня 2017Політика
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Генпрокуратура разом із СБУ обшукує санаторій, який належить Державній фіскальній службі.
Генпрокуратура разом із СБУ обшукує санаторій, який належить Державній фіскальній службі
Генпрокуратура разом із СБУ обшукує реабілітаційний центр, який належить Державній фіскальній службі, йдеться в ТСН.
Земельні ділянки на території закладу були приватизовані і там побудували собі маєтки високопосадовці. Першим обшукали будинок спікера парламенту часів Януковича Володимира Рибака, за інформацією ТСН, нині у маєтку мешкає його донька.
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Просто у ці хвилини триває обшук у будинку, який належить нардепу Віталію Хомутиннику. Планують обшукати також житло Романа Насірова.
За інформацією ТСН, шукають докази того, що державна земля приватизована незаконно.
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