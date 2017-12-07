Домовленості щодо нової зустрічі Волкера і Суркова поки немає – російський експерт

Домовленості щодо нової зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова зі спецпредставником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером поки немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова.

«Поки домовленості немає, тривають процеси, пов'язані з обговоренням порядку цієї зустрічі», - сказав Чеснаков.

При цьому він заявив, що «зараз уваги до цього «каналу» більше, ніж до «нормандського формату».

За його словами, на сьогодні у рамках російсько-американських переговорів можуть відбуватися чотири можливих сценарії подій.

Чеснаков зазначив, що першими двома варіантами є провал переговорів і постійні переговори без результату.

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«Ми вважаємо, що ці два сценарії рівноможливі і, швидше за все, вибір відбуватиметься між ними», - підкреслив Чеснаков.

За його словами, також як сценарій розглядається узгодження російського варіанту резолюції щодо введення «охоронної місії», що можливо за певної гнучкості американської сторони, і прийняття іншого варіанту резолюції.

«Але все це здається сьогодні нереальним», - підкреслив Чеснаков.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня посол США у РФ Джон Хантсман повідомив, що четвертий раунд переговорів між спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим заплановано на наступному тижні.

13 листопада в Белграді (Сербія) відбулася третя зустріч Волкера і Суркова. За її підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

У свою чергу Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції щодо російського проекту резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців на Донбасі.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

27 листопада Волкер заявив, що його зустріч з Сурковим 13 листопада стала "кроком назад" у плані обговорення розміщення миротворчої місії на Донбасі.