Домовленості щодо нової зустрічі Волкера і Суркова поки немає – російський експерт
За словами російського експерта, зараз уваги до цього «каналу» більше, ніж до «нормандського формату».
Домовленості щодо нової зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова зі спецпредставником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером поки немає.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова.
«Поки домовленості немає, тривають процеси, пов'язані з обговоренням порядку цієї зустрічі», - сказав Чеснаков.
При цьому він заявив, що «зараз уваги до цього «каналу» більше, ніж до «нормандського формату».
За його словами, на сьогодні у рамках російсько-американських переговорів можуть відбуватися чотири можливих сценарії подій.
Чеснаков зазначив, що першими двома варіантами є провал переговорів і постійні переговори без результату.
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«Ми вважаємо, що ці два сценарії рівноможливі і, швидше за все, вибір відбуватиметься між ними», - підкреслив Чеснаков.
За його словами, також як сценарій розглядається узгодження російського варіанту резолюції щодо введення «охоронної місії», що можливо за певної гнучкості американської сторони, і прийняття іншого варіанту резолюції.
«Але все це здається сьогодні нереальним», - підкреслив Чеснаков.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня посол США у РФ Джон Хантсман повідомив, що четвертий раунд переговорів між спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим заплановано на наступному тижні.
13 листопада в Белграді (Сербія) відбулася третя зустріч Волкера і Суркова. За її підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.
У свою чергу Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції щодо російського проекту резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців на Донбасі.
Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.
27 листопада Волкер заявив, що його зустріч з Сурковим 13 листопада стала "кроком назад" у плані обговорення розміщення миротворчої місії на Донбасі.