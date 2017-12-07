Тотальна боротьба з корупцією: чого Україні варто повчитися у Румунії (відео)

Румунія була однією з найкорумпованіших країн Європи. Довгий час саме корупція заважала країні вступити в ЄС. Україні дійсно є чому повчитися у сусідів.

Главу антикорупційного департаменту Румунії вважають легендою. Лаура Ковеші чи не щодня саджала по одному корупціонеру. Тільки за минулий рік вона відкрила кримінальні справи на 3 міністрів, 16 суддів і 47 мерів. За ґратами опинилися екс-прем'єр Румунії і брат колишнього президента. Також був арештований та відстороний від посади мер Бухареста.

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А що ж відбулося в Україні після появи НАБУ, САП і НАЗК? До діяльності НАБУ постійно втручаються СБУ та ГПУ. Та й між собою антикорупційні органи часто конфліктують. Давно обіцяні антикорупційні суди досі не створені. А старі суди одного за одним відпускають фігурантів корупційних справ. Найгучніші корупційні скандали закінчилися фактично нічим. Сайт електронного декларування продовжує працювати з перебоями.