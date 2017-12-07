У ФБР прокоментували свою співпрацю з НАБУ

ФБР співпрацює з НАБУ у межах визначених Меморандумом щодо порозуміння, підписаним у червні 2016 року.

Про це йдеться у заяві Федерального бюро розслідувань з приводу характеру роботи цієї державної агенції США в Україні, яке публікує Голос Америки.

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"У червні 2016-го року, ФБР та НАБУ ухвалили Меморандум щодо порозуміння. Цей меморандум дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань, підготовки розвитку. ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами визначеними Меморандумом щодо порозуміння", - йдеться в заяві ФБР.

У ФБР зазначили, що їх співробітники працюють у НАБУ на тимчасовій, ротаційній основі на підтримку відносин між сторонами. "Ці спеціальні агенти та аналітики не є оперативними (are not operational - мова оригіналу). Будь-які заяви про протилежне - неправдиві", - наголосили в ФБР.

Також там зазначили, що викорінення корупції є пріоритетом для ФБР і вони постійно працюють із своїми партнерами у правоохоронних агенціях в цілому світі, щоб розслідувати корупцію та надати допомогу, коли їх про це просять.

"Ми цінуємо наші відносини з НАБУ та САП і вважаємо, що їх співробітники професіонали та заслуговують на довіру. НАБУ та САП це молоді організації, які зіткнулись із великими викликами у роботі, яку вони здійснюють для України. ФБР буде і надалі надавати НАБУ та САП підтримку та допомогу, яка їм необхідна у їх важливій роботі заради народу України", - йдеться у відповіді отриманій "Голосом Америки" від ФБР.

Пізніше ФБР додали до первинного тексту наступне речення: "У боротьбі з корупцією усі правоохоронні органи мають працювати спільно".

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ зірвали операцію з викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі.

Своєю чергою Луценко розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

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Також він заявив, що штатні негласні співробітники антикорупційного бюро не проходили конкурс перед призначенням на посади.

Крім того, 1 грудня у Генпрокуратурі заявили про викритий у приватному будинку «таємний офіс» НАБУ, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

4 грудня у ГПУ повідомили, що запросили на допит агентів НАБУ Катерину Сікорську та Сергія Тітенкова, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом провокування хабара співробітнику міграційної служби.

За даними речника ГПУ Андрія Лисенка, слідчі будуть з’ясовувати, як були призначені на посади ці агенти, також є запитання щодо допуску Сікорської та Тітенкова до державної таємниці, та законність використання ними спеціальної апаратури, яка не зареєстрована в СБУ.

Разом з тим речник ГПУ не повідомив, на який день їх запрошено на допит. У НАБУ відкидають всі звинувачення генпрокурора у порушенні законів.