У Житомирі відбулися урочистості до Дня місцевого самоврядування (фото)

Сьогодні об 11-й годині у Житомирському медичному інституті відбулися урочистості до Дня місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, з професійним святом присутніх привітали: голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма, а також голова профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук.

Між цією профспілкою та владою області на сьогоднішньому зібранні було підписано меморандум про співпрацю. Його підписали відповідно Гундич, Ширма і Піжук.

Участь у заході взяли керівники районів та рад різних рівнів, працівники органів місцевого самоврядування, голови об'єднаних територіальних громад та депутати різних місцевих рад.

Так, зокрема, у вітальному слові Гундич зазначив, що, не дивлячись на різні політичні погляди, в області створена єдина команда депутатів, яка успішно працює над тим, щоб розбудовувати Житомирщину. Він також повідомив, що наразі Житомирська область демонструє гарні показники соціально-економічного розвитку регіону.

При цьому Гундич нагадав, що обласні та районні ради приймають програми підтримки різних категорій населення і ці програми успішно діють.

Після вітального слова очільник області вручив різні відзнаки та Почесні грамоти Житомирської облдержадміністрації кращим депутатам та працівникам органів місцевого самоврядування.

Окрім цього, перед учасниками зібрання виступив голова Житомирської обласної ради Ширма, який також вручив нагороди від обласної ради.

Учасники урочистостей переглянули святковий концерт.

Нагадаємо, щороку 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.