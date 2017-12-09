Під СБУ зібралися прихильники Саакашвілі, приїхав автобус з Нацгвардією (відео)

Біля управління СБУ на пер. Аскольдовому 3-А починають збиратися прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, якого, імовірно, доставили в це управління. Про це повідомляє "112 Україна".

В'їзд у двір СБУ перегородили автобусом, перед ним стоїть кілька рядів силовиків. У двір заїхав автобус з бійцями Нацгвардії.

Також ті прихильники Саакашвілі, які знаходяться в наметовому містечку під Верховною Радою, йдуть до управління СБУ.

Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій і укриття їх злочинної діяльності (ч.2 ст.256).