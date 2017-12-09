Прокурори готують матеріали для суду щодо Саакашвілі - Генпрокуратура

У ГПУ зауважили, що після підготовки усіх необхідних матеріалів їх буде передано до суду, який визначить час і дату засідання для обрання запобіжного заходу, повідомляє ТСН.ua.

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Після затримання лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі прокурори почали підготовку матеріалів до суду.

Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

"Після затримання М.Саакашвілі прокурори розпочали підготовку матеріалів до суду. Сторона обвинувачення проситиме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету (затриманому інкрімінують ч.2 ст.256)", - написав він.

За його словами, після підготовки прокурорами усіх необхідних матеріалів їх буде передано до суду, який визначить час і дату засідання для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ввечері 8 грудня поліція затримала Саакашвілі та відвезла до ізолятору СБУ на Аскольдовому провулку. Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що наразі плануються слідчі дії та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу для політика.

Політику закидають сприяння учасникам злочинних організацій. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Джерела у правоохоронних органах стверджували, що Саакашвілі затримали у квартирі поліцейського Юрія Покиньбороди. Він, своєю чергою, заявляє, що його можуть ліквідувати.